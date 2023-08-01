«В НХЛ всё на показуху». Кузнецов высказался об обмене, Овечкине и о критике в США

Евгений Кузнецов относится к тому виду игроков, с которыми всегда приятно пообщаться и чьи интервью всегда выходят увлекательными.

Таким же вышел и новый разговор нападающего «Вашингтона» с отечественными журналистами. Кузнецов прервал молчание и ответил, кажется, на все самые важные вопросы.

«Бывает, что устаёшь от хоккея»

— Сколько не был в Челябинске?

— Два года не был в Челябинске. С коронавирусных времён. Сейчас, наоборот, тянет больше туда, к земельке.

— Тебе часто припоминают фразу о том, что ты устал от хоккея.

— Да эта фраза была от души сказана. У любого хоккеиста бывает иногда — копится, копится, да и устаёшь от хоккея. Это нормальная вещь, это не надо скрывать. Наоборот, надо делиться этим. Друзья есть, тренеры, старшие товарищи. Помогают пройти через это. Не нужно в себе держать никогда. Бывают такие моменты в ходе сезона, когда хоккея много. И он не всегда бывает таким, в какой хочешь играть, некомфортно чувствуешь себя на льду. Поэтому это всё накапливается. В один момент бывает такое, что просто много хоккея и теряешь немножко этот кайф от того, что каждый день приходишь на тренировку, на игру. Это, в принципе, нормальные вещи. Я не стесняюсь признаваться в этом. Потому что это обычное дело.

Евгений Кузнецов Фото: AP/TASS

— «Вашингтон» впервые за девять лет не попал в плей-офф, чего не хватило?

— Да там много чего не хватило. Отдавали игроков, которые должны были брать игру на себя. Мы рассчитывали на себя. И так боролись. Старались как могли. Всегда два-три очка не хватало. В дедлайн было видно, что не добавляли игроков. В итоге небольшой шаг назад сделали, чтобы потом сделать два вперёд. Иногда бывают такие неудачные сезоны. Главное — сделать правильные выводы и стараться играть в тот хоккей, в который мы умеем играть, а не в тот, который нам навязывают, в который не умеем играть.

— «Вашингтону» уже нужна перезагрузка.

— Можно кнопку нажать «перезагрузить». Быстро это (смеётся). Мне кажется, так про многие клубы можно говорить. Просто, наверное, немножко устали от того хоккея, пытались, пытались. Как о стену бились. Не получалось. Когда долго не получается, руки опускаются потихоньку. Поэтому тяжело.

Я думаю, если сезон начнётся хорошо, удачно, то это будет глоток воздуха. Ребята все мастеровитые, умеют играть в хоккей. И самое главное — все хотят играть в хоккей. Просто когда долго что-то делаешь и ничего не получается, руки опускаются.

— Персонально как оценил бы сезон? Да, больше 50 очков, но показатель полезности «-26» — никогда такого не было. Как это получилось вообще?

— Бывает такое. Менялся плохо (смеётся). Да нет, не знаю. Как-то всё изначально пошло… Травма одна за одной. Пытался через травмы играть, играть, но в конце концов только хуже сделал. Наверное, всё-таки при всём негативе сезон в плюс пойдёт. Чтобы рос над собой, двигался вперёд и улучшал игру. Есть моменты, над которыми надо работать. Многие люди считают, что этот сезон сделал хуже, всё на спад пошло, но я больше положительного из этого черпаю, стараюсь работать. Мотивация появляется и желание. Не кому-то что-то доказать, а в первую очередь самому себе. Я сам знаю, как могу играть, как умею. Главное здоровье поправить было. Поэтому приехал домой, два месяца занимался спиной, всякими болячками. Надеюсь, что в этом году смогу нормально, полноценно играть без всяких болячек.

«Если обменяют, от меня ничего здесь не зависит»

— Дима Орлов ушёл из «Вашингтона» в этом году. Ты следил за ним в «Бостоне»?

— Да конечно! Конечно, следил за ним. Мы почти каждый день на связи. С Димариком много прошли ещё с юниорской сборной. По-хорошему переживал за него. Приятно удивила его игра, то, как он кайфовал, получал настоящее удовольствие от хоккея. Добрая зависть была, что он приехал, играл в хоккей, кайфовал, отдавал передачи, получал передачи. И никто не заставлял его делать глупые вещи на льду. По-настоящему было просто приятно смотреть за ним.

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов Фото: AP/TASS

— Что думаешь насчёт его перспектив в «Каролине»?

— Интересно будет посмотреть. Такая команда играет в хоккей не как все: очень мобильные, быстро катаются, играют «один в один» по всему полю. Для Димы это будет большой плюс, потому что они хорошо бегут в атаку. Им нужен был такой защитник, который будет связывать, переход из обороны в атаку делать и в атаке помогать. Будет очень интересно за ним посмотреть. У них все шесть защитников сильные. Как они будут делить время…

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— Много слухов ходит и про тебя, про возможный обмен. Из твоих последних интервью понял, что это не столько какое-то твоё решение, сколько решение клуба. Как и с любым игроком лиги, произойти может всё что угодно.

— Можно вникать в это и что-то читать, узнавать каждый день. Я постарался абстрагироваться от этого. Есть агенты, которые на связи с «Вашингтоном». Ведут свою работу. Клуб пытается улучшить команду постоянно. Если меня или кого-то другого обменяют, от меня ничего здесь не зависит. Моя задача — просто тренироваться, находиться в лучшей форме, неважно, где начну сезон. Мне нужно будет прийти и доказывать, что я всё ещё могу играть, быть полезен команде. Так же, как и вы, читаю прессу, стараюсь что-то оттуда иногда вычерпать, узнать, кто кем интересуется. Но, наверное, 95% из этого — информация поверхностная. Поэтому много особо читать не стоит.

«Овечкин всё равно побьёт рекорд Гретцки»

— Ты по количеству передач на Овечкина третий игрок после Бекстрёма и Карлсона. Вы как-то взаимодействие своё обсуждаете, что ты постоянно будешь играть на него?

— Да нет, такой задачи у нас не стоит, чтоб только ему отдавать. Всегда кто открыт, тому и пасуем. Просто когда у тебя есть человек с таким талантом, с таким чутьём, голодом, то хочешь не хочешь, а будет адекватно до него довести шайбу. Чтобы он завершал, нежели я или кто-то другой. Потому что человек умеет забивать, знает, как это делать. Поэтому нужно использовать сильные качества каждого хоккеиста. В этом и заключается сила тренера, когда он равноправно разделяет задачи на льду и каждый делает свою работу, а не занимается какой-то другой ерундой.

— Вы погоню за Гретцки с ним обсуждали?

— Да нет, нет, чего тут. Мы вообще хоккей редко обсуждаем между собой. Стараемся больше на какие-то другие темы разговаривать. Потому что хоккея и так много в нашей жизни. Поэтому у нас задача другая — отойти от хоккея на пару часов, когда за ужином сидим или где-то вместе проводим время.

— Ходят разговоры, что чуть ли не главная задача «Вашингтона» на ближайшие годы — не какие-то командные результаты, а чтобы Овечкин поставил рекорд. А дальше трава не расти.

— Это диванные специалисты обсуждают там. Любой нормальный человек, вовлечённый в хоккей, понимает, что Ови всё равно побьёт рекорд Гретцки. Здесь дело времени. Поэтому тут такой задачи нет, не было и не будет, чтобы целенаправленно играть на Сашу. Я думаю, это глупо. Потому что это невозможно сделать. В этом нет смысла. Всё равно он его побьёт. И мы вместе всё равно будем праздновать это.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов Фото: AP/TASS

— У вас был эпизод в прошлом сезоне. В матче с «Детройтом» Овечкин зацепился с Зайдером, ты потом с Рэймондом толкался. Это выглядело так, будто бы деды уже начали пацанов жизни учить.

— Деды (смеётся). 31 год!

Да там постоянно какая-нибудь ерунда происходит. Вообще не стоит обращать внимания. Эмоции, хоккей. Вообще, много в НХЛ на показуху происходит. Когда кто-то там быкует, это нормальные вещи. Поэтому на это вообще не стоит обращать внимания.

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— Челябинских не запугаешь.

— Да кого ты запугаешь. Сейчас такое время пошло — уже запугать невозможно никого.

«В обход правил я не иду»

— Расскажи про свои замедленные буллиты. Как ты к этому пришёл?

— В принципе, долго с тренером вратарей нашим разговаривали, как лучше действовать. Был один момент, когда пять-шесть раз подряд попадал в штангу. Не то чтобы уверенность пропадала — не мог понять, почему с одной и той же точки попадал туда же. Случайно в один момент пришло, понял: чем медленнее едешь, тем удобнее контролировать бросок. Пока работает, это хорошо. Но всё равно, думаю, в какой-то момент перестанет работать, буду придумывать что-то новое.

Евгений Кузнецов Фото: AP/TASS

— Они все под «блин» заходят — пять из пяти. Это удивительно.

— По-моему, восемь из девяти (смеётся).

— Даже так? Вот! Гретцки же сказал, что это нужно запретить, что едешь слишком медленно. Читал эти слова?

— Запретят — и запретят. Ну что ж теперь? Пока правила есть, я ж в рамках закона [делаю]. Запретят — что-нибудь новое придумаю. А пока в обход правил я не иду, всё чётко по закону. Если запретят, ну хоть чем-то запомнюсь в НХЛ, получается.

«Макдэвид — это какой-то космос»

— Если не брать игроков «Вашингтона», с кем бы ты из действующих хоккеистов хотел сыграть?

— Наверное, с Макдэвидом было бы интересно сыграть. Посмотреть, что у него в голове, какой он внутри всего этого — как он тренируется, как подходит к матчам, как кайфует. Он один инопланетянин такой, выделяется из всех. Я на своём коротком хоккейном веку видел игроков, большую разницу между топами и средними хоккеистами. Но чтобы была такая большая разница, как сейчас… это какой-то космос. Поэтому хотелось бы с ним.

— Готов ли ради этого перейти на край?

— Да нет, думаю, ему ещё лучше с краю играть. Я побегаю сзади (смеётся).

— Есть такой миф, что ты «заходил» во взрослый хоккей, будучи крайним нападающим. А потом тебя переучивали играть в центре. Было ли так?

— Нет. Пришёл, когда Барри Тротц первый год проводил. Летом ничего не говорили. Приехал на первую тренировку, а мне сказали: «Всё, теперь будешь центральным играть».

Коннор Макдэвид Фото: AP/TASS

— А если брать раньше — годы молодёжки?

— Нет, всегда лет с 15–16, как попал в «Трактор»-2, всегда с краю играл. Молодёжь обычно в центре не играет. Поэтому так получалось. Потом в «Трактор» попал и тоже с краю играл. И при Валерии Константиновиче [Белоусове] также с краю играл всегда. Наверное, на взрослом уровне в центре как раз в НХЛ и начал играть.

— Любимое занятие, когда рядом нет шайбы?

— На диване лежать, телик смотреть (смеётся). Я люблю, да. Кайф такой, когда можно поваляться на диване.

***

— Какие-то персональные задачи для себя ставишь на новый сезон: столько-то забить, столько-то отдать, по очкам?

— В принципе, пока ещё рано такие задачи ставить. Задача [на межсезонье] была восстановиться, все травмы залечить, как можно в лучшей форме подойти к лагерю. Это была единственная задача, которая сейчас стоит. Я далеко никогда не заглядываю. Стараюсь ставить короткие задачи, чтобы их выполнять и двигаться к этому. А так, перед сезоном посмотрю, где буду. А дальше посмотрим.

— Что нужно улучшить в игре, чтобы вернуться к планке в 70–80 очков за сезон?

— Здоровье. Если здоровье поправлю, то всё получится. Я никогда не переживал за очки. За одно только переживал очко (смеётся). Остальное не было важно. Всегда старался играть на команду. Старался приносить пользу, играть в командный хоккей. Кто отдал, забил — это неважно для меня. И никогда не будет.

Евгений Кузнецов Фото: AP/TASS

К сожалению, приходим в такое время, когда люди смотрят не столько хоккей. Не смотрят на то, кто начал атаку, помог в атаке, отработал в обороне. Больше смотрят на голы, передачи, сколько бросков по воротам сделал, сколько по твоим воротам бросили. К сожалению, приходим в такой хоккей, когда цифры опережают смысл игры. Наверное, это такой новый вектор развития хоккея. Нужно перестраиваться. В этом, наверное, главная проблема. Я не любитель всего этого дела. А, к сожалению, приходится перестраиваться, думать о бросках, передачах, голах, сколько раз шайбу забросил в зону и другие моменты, которые никогда не были для меня на первом плане.

— Ты постоянно об этом говоришь. Чувствуется, что оно где-то там на душе сидит.

— Да нет, оно уже не на душе́, оно уже давно вышло из ду́ша (смеётся).

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Но да, я никогда не скрывал, что для меня хоккей — это творчество. Постоянный контроль шайбы должен быть, постоянное давление, всегда играть в шайбу, всегда удерживать, играть на партнёра, на красоту. В этом весь хоккей и заключается. Но, наверное, в такое время сейчас живём, что хоккей упрощается. Шайбу закинули, побежали, подобрали, «закопали». Вот и весь смысл хоккея сейчас.

«Главное — кого-то загнобить, загрязнить»

— The Athletic выпустил материал накануне про не самые удачные контракты…

— А ничего страшного. Я никому ничего доказывать не собираюсь. Как уже сказал, для меня задача была одна — залечить травмы. Дальше посмотрим. Болтать могут все, а в глубину никто не лезет, никто не узнаёт, в чём была проблема, причина. Наверное, людям это неважно. Главное же обсудить поверхностную информацию, кого-то загнобить, загрязнить. Наверное, весь смысл жизни в этом заключается — читать такую ерунду. Это то, что людям всегда интересно. А добрые интервью, сопереживания — это то, что никому не нужно.

В прессе это всегда было, есть и будет. В ноябре они скажут: «О, мы всегда знали, что он был лучший».

«Кубок Стэнли или золото Олимпиады? Ещё один Кубок»

— А теперь блиц. «Харт Трофи» (приз, вручаемый лучшему игроку чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата») или ещё один Кубок Стэнли?

— «Харт Трофи» — Кубок есть уже.

— Кубок Стэнли или золото Олимпиады?

— Ещё один Кубок Стэнли.

Евгений Кузнецов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Гретцки или Овечкин?

— (смеётся) Овечкин, конечно.

— Забить или отдать?

— Не пропустить (смеётся).

— Любимое блюдо?

— Макароны.

— С кетчунезом?

— Конечно!