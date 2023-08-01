Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Евгений Кузнецов рассказал о провале «Вашингтона», о слабом сезоне, о погоне Овечкина за Гретцки, интервью Кузнецова

«В НХЛ всё на показуху». Кузнецов высказался об обмене, Овечкине и о критике в США
Владимир Лаевский
Евгений Кузнецов ответил на вопросы журналистов
Аудио-версия:
Комментарии
Евгений объяснил причины своего провального сезона и неудач всего «Вашингтона», а также ярко ответил Уэйну Гретцки.

Евгений Кузнецов относится к тому виду игроков, с которыми всегда приятно пообщаться и чьи интервью всегда выходят увлекательными.

Таким же вышел и новый разговор нападающего «Вашингтона» с отечественными журналистами. Кузнецов прервал молчание и ответил, кажется, на все самые важные вопросы.

«Бывает, что устаёшь от хоккея»

— Сколько не был в Челябинске?
— Два года не был в Челябинске. С коронавирусных времён. Сейчас, наоборот, тянет больше туда, к земельке.

— Тебе часто припоминают фразу о том, что ты устал от хоккея.
— Да эта фраза была от души сказана. У любого хоккеиста бывает иногда — копится, копится, да и устаёшь от хоккея. Это нормальная вещь, это не надо скрывать. Наоборот, надо делиться этим. Друзья есть, тренеры, старшие товарищи. Помогают пройти через это. Не нужно в себе держать никогда. Бывают такие моменты в ходе сезона, когда хоккея много. И он не всегда бывает таким, в какой хочешь играть, некомфортно чувствуешь себя на льду. Поэтому это всё накапливается. В один момент бывает такое, что просто много хоккея и теряешь немножко этот кайф от того, что каждый день приходишь на тренировку, на игру. Это, в принципе, нормальные вещи. Я не стесняюсь признаваться в этом. Потому что это обычное дело.

Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

Фото: AP/TASS

— «Вашингтон» впервые за девять лет не попал в плей-офф, чего не хватило?
— Да там много чего не хватило. Отдавали игроков, которые должны были брать игру на себя. Мы рассчитывали на себя. И так боролись. Старались как могли. Всегда два-три очка не хватало. В дедлайн было видно, что не добавляли игроков. В итоге небольшой шаг назад сделали, чтобы потом сделать два вперёд. Иногда бывают такие неудачные сезоны. Главное — сделать правильные выводы и стараться играть в тот хоккей, в который мы умеем играть, а не в тот, который нам навязывают, в который не умеем играть.

— «Вашингтону» уже нужна перезагрузка.
— Можно кнопку нажать «перезагрузить». Быстро это (смеётся). Мне кажется, так про многие клубы можно говорить. Просто, наверное, немножко устали от того хоккея, пытались, пытались. Как о стену бились. Не получалось. Когда долго не получается, руки опускаются потихоньку. Поэтому тяжело.

Материалы по теме
Овечкин будет гнаться за Гретцки в клубе-середняке? «Вашингтон» проваливает межсезонье
Овечкин будет гнаться за Гретцки в клубе-середняке? «Вашингтон» проваливает межсезонье

Я думаю, если сезон начнётся хорошо, удачно, то это будет глоток воздуха. Ребята все мастеровитые, умеют играть в хоккей. И самое главное — все хотят играть в хоккей. Просто когда долго что-то делаешь и ничего не получается, руки опускаются.

— Персонально как оценил бы сезон? Да, больше 50 очков, но показатель полезности «-26» — никогда такого не было. Как это получилось вообще?
— Бывает такое. Менялся плохо (смеётся). Да нет, не знаю. Как-то всё изначально пошло… Травма одна за одной. Пытался через травмы играть, играть, но в конце концов только хуже сделал. Наверное, всё-таки при всём негативе сезон в плюс пойдёт. Чтобы рос над собой, двигался вперёд и улучшал игру. Есть моменты, над которыми надо работать. Многие люди считают, что этот сезон сделал хуже, всё на спад пошло, но я больше положительного из этого черпаю, стараюсь работать. Мотивация появляется и желание. Не кому-то что-то доказать, а в первую очередь самому себе. Я сам знаю, как могу играть, как умею. Главное здоровье поправить было. Поэтому приехал домой, два месяца занимался спиной, всякими болячками. Надеюсь, что в этом году смогу нормально, полноценно играть без всяких болячек.

«Если обменяют, от меня ничего здесь не зависит»

— Дима Орлов ушёл из «Вашингтона» в этом году. Ты следил за ним в «Бостоне»?
— Да конечно! Конечно, следил за ним. Мы почти каждый день на связи. С Димариком много прошли ещё с юниорской сборной. По-хорошему переживал за него. Приятно удивила его игра, то, как он кайфовал, получал настоящее удовольствие от хоккея. Добрая зависть была, что он приехал, играл в хоккей, кайфовал, отдавал передачи, получал передачи. И никто не заставлял его делать глупые вещи на льду. По-настоящему было просто приятно смотреть за ним.

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов

Фото: AP/TASS

— Что думаешь насчёт его перспектив в «Каролине»?
— Интересно будет посмотреть. Такая команда играет в хоккей не как все: очень мобильные, быстро катаются, играют «один в один» по всему полю. Для Димы это будет большой плюс, потому что они хорошо бегут в атаку. Им нужен был такой защитник, который будет связывать, переход из обороны в атаку делать и в атаке помогать. Будет очень интересно за ним посмотреть. У них все шесть защитников сильные. Как они будут делить время…

Материалы по теме
Евгений Кузнецов рассказал, какие предложения ему поступали от других клубов

— Много слухов ходит и про тебя, про возможный обмен. Из твоих последних интервью понял, что это не столько какое-то твоё решение, сколько решение клуба. Как и с любым игроком лиги, произойти может всё что угодно.
— Можно вникать в это и что-то читать, узнавать каждый день. Я постарался абстрагироваться от этого. Есть агенты, которые на связи с «Вашингтоном». Ведут свою работу. Клуб пытается улучшить команду постоянно. Если меня или кого-то другого обменяют, от меня ничего здесь не зависит. Моя задача — просто тренироваться, находиться в лучшей форме, неважно, где начну сезон. Мне нужно будет прийти и доказывать, что я всё ещё могу играть, быть полезен команде. Так же, как и вы, читаю прессу, стараюсь что-то оттуда иногда вычерпать, узнать, кто кем интересуется. Но, наверное, 95% из этого — информация поверхностная. Поэтому много особо читать не стоит.

«Овечкин всё равно побьёт рекорд Гретцки»

— Ты по количеству передач на Овечкина третий игрок после Бекстрёма и Карлсона. Вы как-то взаимодействие своё обсуждаете, что ты постоянно будешь играть на него?
— Да нет, такой задачи у нас не стоит, чтоб только ему отдавать. Всегда кто открыт, тому и пасуем. Просто когда у тебя есть человек с таким талантом, с таким чутьём, голодом, то хочешь не хочешь, а будет адекватно до него довести шайбу. Чтобы он завершал, нежели я или кто-то другой. Потому что человек умеет забивать, знает, как это делать. Поэтому нужно использовать сильные качества каждого хоккеиста. В этом и заключается сила тренера, когда он равноправно разделяет задачи на льду и каждый делает свою работу, а не занимается какой-то другой ерундой.

Материалы по теме
«Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина
«Нет причин, чтобы он не побил рекорд Гретцки». Реакция звёзд НХЛ на достижение Овечкина

— Вы погоню за Гретцки с ним обсуждали?
— Да нет, нет, чего тут. Мы вообще хоккей редко обсуждаем между собой. Стараемся больше на какие-то другие темы разговаривать. Потому что хоккея и так много в нашей жизни. Поэтому у нас задача другая — отойти от хоккея на пару часов, когда за ужином сидим или где-то вместе проводим время.

— Ходят разговоры, что чуть ли не главная задача «Вашингтона» на ближайшие годы — не какие-то командные результаты, а чтобы Овечкин поставил рекорд. А дальше трава не расти.
— Это диванные специалисты обсуждают там. Любой нормальный человек, вовлечённый в хоккей, понимает, что Ови всё равно побьёт рекорд Гретцки. Здесь дело времени. Поэтому тут такой задачи нет, не было и не будет, чтобы целенаправленно играть на Сашу. Я думаю, это глупо. Потому что это невозможно сделать. В этом нет смысла. Всё равно он его побьёт. И мы вместе всё равно будем праздновать это.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов

Фото: AP/TASS

— У вас был эпизод в прошлом сезоне. В матче с «Детройтом» Овечкин зацепился с Зайдером, ты потом с Рэймондом толкался. Это выглядело так, будто бы деды уже начали пацанов жизни учить.
— Деды (смеётся). 31 год!

Да там постоянно какая-нибудь ерунда происходит. Вообще не стоит обращать внимания. Эмоции, хоккей. Вообще, много в НХЛ на показуху происходит. Когда кто-то там быкует, это нормальные вещи. Поэтому на это вообще не стоит обращать внимания.

Материалы по теме
Видео
Овечкин грубо снёс молодую звезду «Детройта», Кузнецов схватил за шею Рэймонда

— Челябинских не запугаешь.
— Да кого ты запугаешь. Сейчас такое время пошло — уже запугать невозможно никого.

«В обход правил я не иду»

— Расскажи про свои замедленные буллиты. Как ты к этому пришёл?
— В принципе, долго с тренером вратарей нашим разговаривали, как лучше действовать. Был один момент, когда пять-шесть раз подряд попадал в штангу. Не то чтобы уверенность пропадала — не мог понять, почему с одной и той же точки попадал туда же. Случайно в один момент пришло, понял: чем медленнее едешь, тем удобнее контролировать бросок. Пока работает, это хорошо. Но всё равно, думаю, в какой-то момент перестанет работать, буду придумывать что-то новое.

Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

Фото: AP/TASS

— Они все под «блин» заходят — пять из пяти. Это удивительно.
— По-моему, восемь из девяти (смеётся).

— Даже так? Вот! Гретцки же сказал, что это нужно запретить, что едешь слишком медленно. Читал эти слова?
— Запретят — и запретят. Ну что ж теперь? Пока правила есть, я ж в рамках закона [делаю]. Запретят — что-нибудь новое придумаю. А пока в обход правил я не иду, всё чётко по закону. Если запретят, ну хоть чем-то запомнюсь в НХЛ, получается.

Материалы по теме
Видео
Гретцки — о медленном буллите Кузнецова: ненавижу это, в игре должно быть достоинство

«Макдэвид — это какой-то космос»

— Если не брать игроков «Вашингтона», с кем бы ты из действующих хоккеистов хотел сыграть?
— Наверное, с Макдэвидом было бы интересно сыграть. Посмотреть, что у него в голове, какой он внутри всего этого — как он тренируется, как подходит к матчам, как кайфует. Он один инопланетянин такой, выделяется из всех. Я на своём коротком хоккейном веку видел игроков, большую разницу между топами и средними хоккеистами. Но чтобы была такая большая разница, как сейчас… это какой-то космос. Поэтому хотелось бы с ним.

— Готов ли ради этого перейти на край?
— Да нет, думаю, ему ещё лучше с краю играть. Я побегаю сзади (смеётся).

Материалы по теме
«Ему всё равно, суперзвезда ли он в НХЛ». За что Макдэвида полюбили товарищи и соперники
«Ему всё равно, суперзвезда ли он в НХЛ». За что Макдэвида полюбили товарищи и соперники

— Есть такой миф, что ты «заходил» во взрослый хоккей, будучи крайним нападающим. А потом тебя переучивали играть в центре. Было ли так?
— Нет. Пришёл, когда Барри Тротц первый год проводил. Летом ничего не говорили. Приехал на первую тренировку, а мне сказали: «Всё, теперь будешь центральным играть».

Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Фото: AP/TASS

— А если брать раньше — годы молодёжки?
— Нет, всегда лет с 15–16, как попал в «Трактор»-2, всегда с краю играл. Молодёжь обычно в центре не играет. Поэтому так получалось. Потом в «Трактор» попал и тоже с краю играл. И при Валерии Константиновиче [Белоусове] также с краю играл всегда. Наверное, на взрослом уровне в центре как раз в НХЛ и начал играть.

— Любимое занятие, когда рядом нет шайбы?
— На диване лежать, телик смотреть (смеётся). Я люблю, да. Кайф такой, когда можно поваляться на диване.

***

— Какие-то персональные задачи для себя ставишь на новый сезон: столько-то забить, столько-то отдать, по очкам?
— В принципе, пока ещё рано такие задачи ставить. Задача [на межсезонье] была восстановиться, все травмы залечить, как можно в лучшей форме подойти к лагерю. Это была единственная задача, которая сейчас стоит. Я далеко никогда не заглядываю. Стараюсь ставить короткие задачи, чтобы их выполнять и двигаться к этому. А так, перед сезоном посмотрю, где буду. А дальше посмотрим.

Материалы по теме
Трёхкратный чемпион НХЛ или кошмарный Кузнецов? Выбираем худшего игрока сезона
Рейтинг
Трёхкратный чемпион НХЛ или кошмарный Кузнецов? Выбираем худшего игрока сезона

— Что нужно улучшить в игре, чтобы вернуться к планке в 70–80 очков за сезон?
— Здоровье. Если здоровье поправлю, то всё получится. Я никогда не переживал за очки. За одно только переживал очко (смеётся). Остальное не было важно. Всегда старался играть на команду. Старался приносить пользу, играть в командный хоккей. Кто отдал, забил — это неважно для меня. И никогда не будет.

Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

Фото: AP/TASS

К сожалению, приходим в такое время, когда люди смотрят не столько хоккей. Не смотрят на то, кто начал атаку, помог в атаке, отработал в обороне. Больше смотрят на голы, передачи, сколько бросков по воротам сделал, сколько по твоим воротам бросили. К сожалению, приходим в такой хоккей, когда цифры опережают смысл игры. Наверное, это такой новый вектор развития хоккея. Нужно перестраиваться. В этом, наверное, главная проблема. Я не любитель всего этого дела. А, к сожалению, приходится перестраиваться, думать о бросках, передачах, голах, сколько раз шайбу забросил в зону и другие моменты, которые никогда не были для меня на первом плане.

— Ты постоянно об этом говоришь. Чувствуется, что оно где-то там на душе сидит.
— Да нет, оно уже не на душе́, оно уже давно вышло из ду́ша (смеётся).

Материалы по теме
Нападающий «Вашингтона» рассказал, каково играть в одном звене с Овечкиным и Кузнецовым

Но да, я никогда не скрывал, что для меня хоккей — это творчество. Постоянный контроль шайбы должен быть, постоянное давление, всегда играть в шайбу, всегда удерживать, играть на партнёра, на красоту. В этом весь хоккей и заключается. Но, наверное, в такое время сейчас живём, что хоккей упрощается. Шайбу закинули, побежали, подобрали, «закопали». Вот и весь смысл хоккея сейчас.

«Главное — кого-то загнобить, загрязнить»

— The Athletic выпустил материал накануне про не самые удачные контракты…
— А ничего страшного. Я никому ничего доказывать не собираюсь. Как уже сказал, для меня задача была одна — залечить травмы. Дальше посмотрим. Болтать могут все, а в глубину никто не лезет, никто не узнаёт, в чём была проблема, причина. Наверное, людям это неважно. Главное же обсудить поверхностную информацию, кого-то загнобить, загрязнить. Наверное, весь смысл жизни в этом заключается — читать такую ерунду. Это то, что людям всегда интересно. А добрые интервью, сопереживания — это то, что никому не нужно.

В прессе это всегда было, есть и будет. В ноябре они скажут: «О, мы всегда знали, что он был лучший».

Материалы по теме
The Athletic: контракт Кузнецова — худший в НХЛ среди россиян, у А. Свечникова — лучший

«Кубок Стэнли или золото Олимпиады? Ещё один Кубок»

— А теперь блиц. «Харт Трофи» (приз, вручаемый лучшему игроку чемпионата НХЛ. — Прим. «Чемпионата») или ещё один Кубок Стэнли?
— «Харт Трофи» — Кубок есть уже.

— Кубок Стэнли или золото Олимпиады?
— Ещё один Кубок Стэнли.

Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Гретцки или Овечкин?
(смеётся) Овечкин, конечно.

— Забить или отдать?
— Не пропустить (смеётся).

— Любимое блюдо?
— Макароны.

— С кетчунезом?
— Конечно!

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023