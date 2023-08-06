21-летний нападающий «Ак Барса» поделился эмоциями от игры в звене с Яшкиным и Жафяровым

21-летний нападающий «Ак Барса» Семён Терехов поделился впечатлениями от игры с Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым в предсезонном матче с «Ладой» (2:3).

«Здорово, что они в команде: помогают, подсказывают. Эмоции только положительные, они – мастера. Уже знают свою работу, думаю, будут выкладываться на все сто. Сегодня я ужасно сыграл на точке. А так, где поставят, там и буду играть – это моя работа. В центре я бывал, только когда по ВХЛ подменял кого-то, когда некому было играть. А так всегда был крайним.

Пока в процессе адаптации, мне подсказывают, стараюсь перестроиться. Пока много думаю на площадке – это немного мешает. Взрослый хоккей, цена ошибки велика, поэтому где-то стараешься как можно правильнее сыграть. Пока нащупываю свою игру», — цитирует Терехова Metaratings.ru.

Терехов провёл в КХЛ 11 матчей без набранных результативных баллов.