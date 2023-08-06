Дубль Пашина помог «Спартаку» победить московское «Динамо» в товарищеском матче

В Москве закончился предсезонный матч между «Динамо» и «Спартаком». Победу в игре одержали красно-белые со счётом 3:1.

На 17-й минуте первого периода Максим Цыплаков открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Артём Ильенко с передач Антона Малышева и Артёма Кудашова восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте третьего периода Александр Пашин вновь вывел «Спартак» вперёд. В конце матча Александр Пашин оформил дубль и установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Следующие матчи московское «Динамо» проведёт на предсезонном турнире Кубок Республики Башкортостан с 9 по 13 августа. «Спартак» в следующей товарищеской встрече сыграет с «Амуром» 12 августа.