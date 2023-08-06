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Дубль Пашина помог «Спартаку» победить московское «Динамо» в товарищеском матче

Дубль Пашина помог «Спартаку» победить московское «Динамо» в товарищеском матче
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В Москве закончился предсезонный матч между «Динамо» и «Спартаком». Победу в игре одержали красно-белые со счётом 3:1.

На 17-й минуте первого периода Максим Цыплаков открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Артём Ильенко с передач Антона Малышева и Артёма Кудашова восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте третьего периода Александр Пашин вновь вывел «Спартак» вперёд. В конце матча Александр Пашин оформил дубль и установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 августа 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков – 16:57 (5x4)   1:1 Ильенко (Малышев, Кудашов) – 22:25 (5x5)   1:2 Пашин – 45:24 (5x5)   1:3 Пашин – 59:56 (en)

Следующие матчи московское «Динамо» проведёт на предсезонном турнире Кубок Республики Башкортостан с 9 по 13 августа. «Спартак» в следующей товарищеской встрече сыграет с «Амуром» 12 августа.

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