Дубль Пашина помог «Спартаку» победить московское «Динамо» в товарищеском матче
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В Москве закончился предсезонный матч между «Динамо» и «Спартаком». Победу в игре одержали красно-белые со счётом 3:1.
На 17-й минуте первого периода Максим Цыплаков открыл счёт в матче.
В начале второй двадцатиминутки Артём Ильенко с передач Антона Малышева и Артёма Кудашова восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте третьего периода Александр Пашин вновь вывел «Спартак» вперёд. В конце матча Александр Пашин оформил дубль и установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 августа 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Цыплаков – 16:57 (5x4) 1:1 Ильенко (Малышев, Кудашов) – 22:25 (5x5) 1:2 Пашин – 45:24 (5x5) 1:3 Пашин – 59:56 (en)
Следующие матчи московское «Динамо» проведёт на предсезонном турнире Кубок Республики Башкортостан с 9 по 13 августа. «Спартак» в следующей товарищеской встрече сыграет с «Амуром» 12 августа.
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