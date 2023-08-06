Бронзовый призёр Олимпийских игр Криштоф объяснил свой переход из «Адмирала» в «Сочи»

Словацкий нападающий Михал Криштоф рассказал о причинах своего перехода из «Адмирала» в «Сочи».
«Моей главной причиной переезда в Сочи была семья. Во Владивостоке у меня родилась дочь, и мы хотели быть ближе к дому. Есть вещи, которыми нужно заниматься в Словакии и во время сезона, поэтому необходимо туда ездить. В «Сочи» давно меня хотели видеть. Это возможность быть в таком хорошем городе плюс находиться поближе к дому. Но я не могу сказать ничего плохого про «Адмирал», где провёл отличный сезон.
Прошлый сезон, мой первый в КХЛ, выдался отличным. Мы сделали максимум из того, что могли. Сумели пройти первый раунд [плей-офф]. Нам не хватило усилий для того, чтобы обыграть «Ак Барс», но это был великолепный опыт, отличный год. У нас были отличные команда и ребята», — приводит слова Криштофа ТАСС.
В составе «Адмирала» 29-летний форвард стал третьим бомбардиром в команде, набрав в 46 матчах регулярки 30 (7+23) очков. В 12 матчах плей-офф на счету Криштофа заброшенная шайба и три голевые передачи.
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