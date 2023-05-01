Экс-нападающий «Адмирала» Криштоф подписал контракт с «Сочи»

«Сочи» подписал двухлетнее соглашение со словацким нападающим Михалом Криштофом. Об этом сообщается на сайте КХЛ. В марте «Чемпионат» сообщил о переходе нападающего «Адмирала» в сочинскую команду по истечении контракта.

29-летний Криштоф подписал контракт с «Адмиралом» летом 2022 года. В регулярном чемпионате Криштоф в 46 матчах набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф Кубка Гагарина словак набрал четыре (1+3) очка в 12 встречах с показателем полезности «+4».

«Адмирал» вместе с Криштофом дошёл до полуфинала Восточной конференции, где уступил будущему финалисту в лице казанского «Ак Барса» (1-4). В финале турнира казанцы проиграли московскому ЦСКА (3-4), завоевавшему трофей в третий раз в истории.