В «Сан-Хосе» прокомментировали переход Карлссона в «Питтсбург»

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал переход защитника Эрика Карлссона в «Питтсбург Пингвинз» в результате трёхстороннего обмена.
«Хотя всегда сложно обменять игрока такого калибра, как Эрик Карлссон, это решает несколько задач для нашей франшизы. Это добавляет в наш список двух нападающих, которые доказали свою способность действовать в атаке, и укрепляет наш корпус защиты. Кроме того, получение ещё одного выбора в первом раунде даёт нам возможность продолжить укреплять нашу систему развития с помощью высококлассных игроков и даёт нам некоторую финансовую гибкость, чтобы подписывать игроков в будущем.
Мы хотим поблагодарить Эрика за его вклад в «Сан-Хосе» за последние четыре года и поздравить его с замечательным и историческим сезоном-2022/2023 годов. Мы желаем Эрику и его семье всего наилучшего в будущем», — заявил Грир.
- 6 августа 2023
-
19:24
-
19:18
-
19:09
-
19:06
-
19:03
-
19:00
-
18:52
-
18:41
-
18:37
-
18:27
-
18:12
-
17:49
-
17:27
-
17:23
-
17:21
-
17:16
-
17:14
-
17:12
-
16:52
-
16:36
-
16:27
-
16:09
-
15:45
-
15:15
-
14:44
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:25
-
11:05
-
10:35