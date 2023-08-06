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В «Сан-Хосе» прокомментировали переход Карлссона в «Питтсбург»

В «Сан-Хосе» прокомментировали переход Карлссона в «Питтсбург»
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал переход защитника Эрика Карлссона в «Питтсбург Пингвинз» в результате трёхстороннего обмена.

«Хотя всегда сложно обменять игрока такого калибра, как Эрик Карлссон, это решает несколько задач для нашей франшизы. Это добавляет в наш список двух нападающих, которые доказали свою способность действовать в атаке, и укрепляет наш корпус защиты. Кроме того, получение ещё одного выбора в первом раунде даёт нам возможность продолжить укреплять нашу систему развития с помощью высококлассных игроков и даёт нам некоторую финансовую гибкость, чтобы подписывать игроков в будущем.

Мы хотим поблагодарить Эрика за его вклад в «Сан-Хосе» за последние четыре года и поздравить его с замечательным и историческим сезоном-2022/2023 годов. Мы желаем Эрику и его семье всего наилучшего в будущем», — заявил Грир.

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