«Аризона» подпишет однолетний контракт с Дамбой на $ 4 млн — Фридман

«Аризона Койотс» близка к подписанию защитника Мэтта Дамбы на один год и общую сумму $ 4 млн, сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне 29-летний игрок обороны провёл в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 79 матчей, в которых защитник забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков при показателе полезности «-8» и среднем времени на льду 21.16. Всего в НХЛ Дамба сыграл 598 матчей, в которых набрал 236 (79+157) результативных баллов. В Кубке Стэнли на счету Мэтта 49 встреч и 15 (5+10) очков.

Дамба был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2012 году «Миннесотой Уайлд» в первом раунде под общим седьмым номером.

В составе сборной Канады защитник стал чемпионом мира в 2016 году.