Кузьменко — в списке хоккеистов, у которых возможен спад в игре по версии The Hockey News

Журналист Джейсон Чен в статье на сайте The Hockey News составил список из семи игроков НХЛ, у которых в сезоне-2023/2024 возможен спад в игре.

В списке — правый нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко.

«В пользу 27-летнего хоккеиста работают две вещи: его богатый опыт в КХЛ и элитное мастерство, а также игра вместе с Элиасом Петтерссоном.

Но сезон с 39 голами при 27,3% голевых бросков — это просто абсурд. В эпоху кэпхита было всего 22 случая, когда игрок забил не менее 30 голов с не менее 20% голевых бросков. Кузьменко замыкает первую пятёрку», — сказано в статье.

Также в список попали Джейми Бенн (нападающий, «Даллас Старз»), Джаред Макканн (нападающий, «Сиэтл Кракен»), Райан Ньюджент-Хопкинс (нападающий, «Эдмонтон Ойлерз»), Павел Заха (нападающий, «Бостон Брюинз»), Линус Улльмарк (вратарь, «Бостон»), Эдин Хилл (вратарь, «Вегас Голден Найтс»).