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Кадейкин — о работе Ротенберга: в СКА общекомандная атмосфера очень позитивная, задорная

Кадейкин — о работе Ротенберга: в СКА общекомандная атмосфера очень позитивная, задорная
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Нападающий СКА Александр Кадейкин рассказал о работе главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.

«Как описать Ротенберга в работе и общении с игроками? Я ещё не зашёл в основную группу. Пока работаю по индивидуальной программе. Но общекомандная атмосфера очень позитивная, задорная и энергичная. Всё очень живо происходит. Моя задача – восстановиться и подготовиться к сезону», — сказал Кадейкин в интервью Allhockey.

Напомним, в прошлом сезоне нападающий побил личный рекорд результативности в регулярном чемпионате. Кадейкин записал на свой счёт 39 (13+26) очков. Кроме того, форвард оформил свой первый хет-трик в КХЛ именно в джерси «Салавата Юлаева».
Ранее Александр Кадейкин рассказал, что уделяет внимание игре на вбрасываниях.

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