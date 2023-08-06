«Дурак он и есть дурак». Майоров — о высказываниях Доминика Гашека об игре в России

Бывший советский хоккеист Борис Майоров прокомментировал слова экс-голкипера Доминика Гашека, который ответил на вопрос, не жалеет ли, что выступал в России.

«Что я скажу по этому поводу? Да ничего не скажу! А что я должен сказать? Дурак он и есть дурак, судя по тому, как он высказывается, и на что он претендует. Почему такое с ним произошло? Я не знаю, я не хочу вообще говорить о нём!», — цитирует Майорова «ВсёПроСпорт».

Напомним, чешский вратарь выступал за «Спартак» с 2010 по 2011 год. Гашеку тогда было 45 лет. В регулярном чемпионате чех провёл 46 матчей, в которых одержал 23 победы при 91,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,48. В плей-офф Гашек сыграл четыре матча, а «Спартак» вылетел от СКА — 0-4.