Шулак: в «Адмирале» реально верили, что могут пройти «Ак Барс» и выиграть Кубок Гагарина

Чешский защитник «Авангарда» Либор Шулак вспомнил розыгрыш Кубка Гагарина прошлого сезона, когда он был хоккеистом «Адмирала», который уступил «Ак Барсу» во втором раунде со счётом 2-4.
«Секрет успеха «Адмирала»? Тренер верил в нас, а мы верили в тренера, в его систему, в ту модель игры, которую он нам прививал. И важно, что все ребята не просто отдавались на 100%, а играли даже выше своих возможностей. В плей-офф мы реально верили, что можем победить и «Салават», и «Ак Барс», и в то, что можем выиграть Кубок Гагарина. Мы понимали, что у соперников больше мастерства, но верили в свои силы», — сказал Шулак в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
В прошедшем сезоне Шулак в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 40 (13+27) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф Шулак забросил две шайбы в 12 матчах с показателем полезности «+5».
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