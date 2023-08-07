Свитов: мне нравится быть тренером, я наигрался уже в хоккей

Экс-нападающий сборной России и клубов КХЛ Александр Свитов рассказал о своей тренерской карьере в омском «Авангарде».

«Я объясняю ребятам, что главное в своей зоне не проиграть вчистую шайбу и чтобы крайние нападающие помогали в подборах. Это, наверное, самое главное правило для центрального нападающего. Не всегда у тебя получится выиграть её вчистую, но нужно делать так, чтобы шайба не досталась сопернику легко.

Мне нравится быть тренером. Я наигрался уже в хоккей. Даже когда завершил карьеру, ездил с ребятами на любительские турниры. Два года покатался, но всё равно колени болят от нагрузки, у меня были операции и на плечах, и на коленях. Уже всё равно так, как раньше, не побегаешь. Удовольствие — да! Раз в месяц можно выйти покататься и побалдеть с ребятами», — цитирует Свитова «Омск Здесь».

Напомним, Свитов стал руководителем направления по развитию команд ВХЛ и МХЛ системы «Авангарда» в июле 2022 года, а сейчас полноценно участвует в тренировочном процессе омского клуба.