Экс-форвард СКА и «Торпедо» Юаким Линдстрём завершил карьеру

Бывший нападающий «Торпедо» и СКА 39-летний Юаким Линдстрём завершил карьеру, сообщает портал SVE.

«Я завершаю карьеру и ни о чём не жалею. Я всегда делал всё возможное. Я просто благодарен за то, что жил своей мечтой с детства. В то же время питаю надежду на следующую главу для себя и своей семьи. Я всегда буду любить хоккей. Я очень мотивирован помогать следующему поколению хоккеистов развивать свои навыки и таланты», — заявил Линдстрём.

В сезоне-2009/2010 Линдстрём сыграл за «Торпедо» 55 матчей, в которых набрал 30 (10+20) очков. В сезоне-2015/2016 шведский экс-форвард играл за СКА. В 47 встречах Юаким забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.

За свою карьеру Линдстрём сыграл 150 матчей в НХЛ за «Финикс Койотс», «Колорадо Эвеланш», «Коламбус Блю Джекетс», «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс». В этих играх форвард набрал 43 (19+24) очка.

В составе сборной Швеции Юаким Линдстрём стал бронзовым призёром чемпионата мира в 2014 году.