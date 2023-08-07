Форвард «Трактора» Владимир Ткачёв на тренировке исполнил буллит в стиле Евгения Кузнецова

Нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачёв на тренировке исполнил буллит в стиле форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Владимир Ткачёв — звезда буллитных серий», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Трактора».

Напомним, в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги Ткачёв принял участие в 63 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу. Нападающий суммарно набрал 37 очков и благодаря этому обновил свой собственный рекорд результативности в регулярных чемпионатах. Однако это не помогло его команде выйти в плей-офф.

Евгений Кузнецов является воспитанником «Трактора». Форвард известен своей медленной манерой исполнения буллитов.