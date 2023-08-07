Вратарь ЦСКА Иван Федотов объяснил, почему решил не жить в Финляндии

Голкипер ЦСКА Иван Федотов рассказал, почему решил не оставаться в Финляндии. У вратаря есть финские корни. Кроме того, хоккеист родился в этой стране. По мнению Федотова, Финляндия благодаря своему размеренному образу жизни хорошо подходит для людей в более взрослом возрасте, когда есть семья.

«Да, у меня есть финские корни, и так сложилось, что я родился там. Но первые шаги я делал в России. Поэтому мыслей о каком-то другом пути и о том, чтобы жить в Финляндии, не было. Мои родители всю жизнь провели в России, большинство родных и близких находятся здесь. Я рос в Петербурге, провёл там большой отрезок жизни, совершенствовался и рос как вратарь. Сейчас, по прошествии большого количества лет, могу сказать, что тогда всё было сделано правильно. А как ещё могло бы сложиться? Только судьба, наверное, знает.

Плюс финский образ жизни — достаточно тихий, спокойный, умиротворённый. Финская культура — размеренная. Поэтому, наверное, там очень комфортно проживать по истечении средних лет жизни, — когда ты уже взрослый человек, живёшь с семьёй и можешь наслаждаться там природой, умиротворением, спокойствием и параллельно заниматься своими делами», — цитирует Федотова «Газета.Ru».

Напомним, вратарь выступал за сборную России до сезона-2021/2022 включительно. В 2022 году Федотов дошёл с национальной командой до финала Олимпийских игр.