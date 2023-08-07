Кравец о сравнении Спунера с Найтом: да зачем кого-то сравнивать? Пусть играет как играет

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после поражения в матче Sochi Hockey Open со сборной России (3:4 Б) поделился мнением о подписании канадского нападающего Райана Спунера.
«Хорошо, что подписали Спунера, Ткачёва, что будет тройка, которая будет лидерами и на льду, и в раздевалке. Помощь таких нападающих команде очень нужна. Можно ли сравнить Спунера с Найтом? Да зачем кого-то с кем-то сравнивать? Пусть он играет как играет. Главное, чтобы он работал на команду и был уважаемым человеком в коллективе», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, накануне 31-летний канадский нападающий подписал однолетнее соглашение с «Авангардом». В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Райан Спунер за минское «Динамо» провёл 64 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 47 результативных баллов. В розыгрыше Кубка Гагарина Райан сыграл шесть игр, в которых набрал 5 (1+4) очков.
- 7 августа 2023
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