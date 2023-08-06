Генменеджер «Авангарда» Курьянов: в Спунере мы видим замену Корбану Найту

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов прокомментировал подписание контракта с нападающим Райаном Спунером.
«Мы допускали потенциальную необходимость поиска квалифицированного центрального нападающего, способного связать сочетание Ткачёв-Буше, достойно заменив Корбана Найта. В этой роли видим Райана Спунера — хорошо обученного хоккеиста с высоким игровым интеллектом.
Этот форвард результативно провёл около 200 матчей в чемпионатах КХЛ, имеет значительный опыт игры в НХЛ. Безусловными достоинствами Райана являются не только высокая результативность, а также умение уверенно работать на точке вбрасывания, но и навыки при игре в большинстве. Райан адаптирован к игре в КХЛ и способен выйти на пик своей карьеры в «Авангарде», став примером профессионализма для наших молодых хоккеистов. Немаловажно, что Спунер хорошо знаком с Ридом Буше, своим одноклубником по «Сарнии» (OHL). Это поможет ему быстрее освоиться в нашем коллективе», — цитирует Курьянова пресс-служба омичей.
- 6 августа 2023
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