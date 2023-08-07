«Сейчас это мечты, разговоры». Кравец высказался о возможном принятии гражданства РФ Буше

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после поражения в матче Sochi Hockey Open со сборной России (3:4 Б) ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства 29-летним американским нападающим «ястребов» Ридом Буше.
«Разговоры о том, что Буше может принять российское гражданство? На данный момент это всё мечты, разговоры. Давайте, когда Рид примет такое решение, тогда от этого и будем отталкиваться. Естественно, будем кого-то искать, смотреть [на легионерскую позицию] — скорее всего, нападающего, потому что голы нужно уметь забивать. Но все эти вопросы решаются позже», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее американский нападающий «Авангарда» заявил, что не исключает возможности получить российское гражданство.
- 7 августа 2023
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