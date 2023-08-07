Главный тренер «Авангарда» высказался о поражении от сборной России

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче Sochi Hockey Open со сборной России (3:4 Б).

«Очень много хороших моментов по игре. Это и характер, мы всё время возвращались в игру. И в меньшинстве достаточно хорошо отыграли, и скорости ребята показывали хорошие, делали много бросков, шли на добивание. Конечно, не обошлось без ошибок — перебор с контратаками, с потерями, попаданиями в щитки. Над этим надо работать. В овертайме выстояли втроём против четверых, это тоже здорово, ну а буллиты — это уже мастерство. Сегодня нападающие сборной России показали больше мастерства, один нападающий забил два гола.

Ничего страшного не произошло, мы проверяем игроков, смотрим, как все адаптируются в команде, как играют, какую пользу приносят, используют ли свои лучшие стороны.

Сегодня у Трикозова не было совсем уж грубых ошибок, он старался — и назад возвращался вовремя, и в атаке много хорошего сделал. Надо буллиты тренировать ещё, если он считает себя снайпером и все его считают таким.

Как получилось создать связку Венгрыжановский — Рейнгардт? Всегда же пробуют соединить каких-то людей, на тренировках определили, что у них вместе хорошо получается. Рейнгардт вообще удивительно попал в команду. Он забил на двусторонке два гола, мы его сначала не взяли — просто не было места, надо было других проверить. На следующей двусторонней он ещё три забил, сразу пошли делать футболку. И здесь он себя хорошо проявил.

Радует, что ребята так вместе сыграли и вторую игру подряд это звено является лидером команды, глядя на них, все остальные начинают добавлять в скоростях и во всём. Ребята забивают, работают. Да, есть ошибки, но это всё ерунда. Самое главное, у них есть желание, дисциплина и они очень хотят выиграть.

Нет ощущения, что Гераськин выглядит как не в своей тарелке. Идёт работа, нагрузки, Игорь везде хорошо работает. Он уже достаточно матчей сыграл в КХЛ, думаю, всё будет нормально.

Игру Проскурякова мы ещё не обсуждали, но по тому, как сложилась игра, вратарю всегда сложно играть после того, как он пропустил. Илья проявил характер, вернулся в игру и помог команде не проиграть в основное время.

Почему отдали Гуляева в сборную? Вы должны уже разбираться, что в сборную не отдают, а вызывают. Вариантов его оставить нет. Когда ещё не было сборной, мы планировали, что он будет играть на турнире, и играть много. Думаю, вызов в сборную – это здорово, и то, что играет за сборную – тоже. Но вот отдал передачу, придётся убрать его из состава (смеётся)», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.