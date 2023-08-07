«Аризона» подписала вице-капитана «Миннесоты» Дамбу, защитник 10 лет выступал за «Уайлд»

«Аризона Койотс» заключила контракт с защитником Мэттом Дамбой, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что соглашение с 29-летним хоккеистом подписано на один сезон. Защитник заработает $ 3,9 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Дамба выступал за «Миннесоту Уайлд» и был вице-капитаном команды. Канадец был задрафтован «дикарями» в 2012 году в первом раунде под общим седьмым номером. Дамба выступал за «Миннесоту» 10 лет — с 2013 года.

В прошлом сезоне Мэтт провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 79 матчей, в которых защитник забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков при показателе полезности «-8» и среднем времени на льду 21.16. Всего в НХЛ Дамба сыграл 598 матчей, в которых набрал 236 (79+157) результативных баллов. В Кубке Стэнли на счету Мэтта 49 встреч и 15 (5+10) очков.