Журналист рассказал, как дело Самсонова помогло «Миннесоте» продлить контракт с вратарём

Журналист The Athletic Джо Смит прокомментировал продление контракта шведского вратаря «Миннесоты Уайлд» Филипа Густавссона на три года, а также рассказал, как в этой сделке помогла ситуация российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова.

«Случай Густавссона был интересным и сложным. У шведа небольшая выборка (всего 60 матчей в НХЛ), а примеров того, как такие вратари проходили через арбитражные слушания, немного. Помогло то, что коллега-голкипер Илья Самсонов и «Торонто» (кэпхит $ 3,55 млн) только что прошли собственный арбитражный процесс, предоставив обеим сторонам новые возможности для сравнения. Есть мнение, что лагерь Густавссона — после его прорывного сезона с «Миннесотой» — на многое рассчитывал во время переговоров, а «Уайлд» твёрдо придерживались своих представлений, зная, насколько их действия ограниченны из-за потолка зарплат.

Похоже, это компромисс — трёхлетняя сделка, которая даёт обеим сторонам некоторую уверенность, и значительный скачок кэпхита Густавссона. В этом сезоне Густавссон станет первым номером «Уайлд», а Флёри будет бэкапом. Но это выигрывает время для шпиона-проспекта Йеспера Валльстедта, который заканчивает свой первый год в АХЛ. Если Густавссон превратится в звезду, «Миннесоте» придётся принять трудное решение, но у них также будет ценный козырь при переговорах об обмене в будущем», — цитирует Смита The Athletic.