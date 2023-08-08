Журналист The Athletic: генменеджер «Вашингтона» вновь намекнул на обмен Евгения Кузнецова

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о планах команды на трансферном рынке.
«У нас было несколько дискуссий на драфте; они могут быть продолжены, а могут и прекратиться. Посмотрим, куда всё пойдёт. Мы хотим выменять форварда для топ-6? Верно», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир считает слова генменеджера «Вашингтона» намёком на будущий обмен российского форварда Евгения Кузнецова.
«Немного спекуляций, которые не исчезнут, — это желание Маклеллана совершить обмен до начала сезона и игроки, которые могут быть в этом замешаны.
В июле Эллиотт Фридман из Sportsnet сообщил, что «Нэшвилл» и «Вашингтон» обсуждали обмен Евгения Кузнецова. Затем, пару недель спустя, статья на официальном сайте команды подтвердила, что загадочный центрфорвард «Кэпс» действительно просил об обмене.
Хотя Маклеллана напрямую не спрашивали о Кузнецове, давний генеральный менеджер подтвердил, что он по-прежнему заинтересован в том, чтобы сделать команду лучше перед тренировочным сбором, который начнётся 20 сентября», — приводит слова Тарика Эль-Башира The Athletic.
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