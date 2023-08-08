«Унизительный опыт». Тренер «Питтсбурга» о реакции Малкина и Кросби на невыход в плей-офф
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о костяке команды — Сидни Кросби, Евгении Малкине и Крисе Летанге, а также о позорном для «пингвинов» сезоне-2022/2023.
«Эти ребята голодны больше, чем когда-либо. Это был унизительный опыт, когда мы не попали в плей-офф. Это то, к чему «Пингвинз» не привыкли, и никто из нас не смирился с этим так легко. Поэтому мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы этого больше не повторилось, и дадим себе возможность побороться за Кубок Стэнли прямо сейчас», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Питтсбург» в сезоне-2022/2023 впервые для дуэта Малкин — Кросби не вышел в плей-офф. «Пингвинз» не хватило одного очка для попадания в розыгрыш Кубка Стэнли.
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