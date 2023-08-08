«Слова нового тренера достигли многих». Игрок «Вашингтона» поделился ожиданиями от сезона

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился ожиданиями от будущего сезона.
«Сейчас состояние значительно лучше. Я чувствую себя очень хорошо. Травма была тяжёлой. Это был сложный год. Но прошло уже 12 месяцев, всё осталось позади. Я вообще больше не заостряю на этом внимание. Просто занимаюсь тренировками, как и любым другим летом. Это действительно позволило мне снова повеселиться в спортзале, стать сильнее, усердно работать и сосредоточиться на вещах, которые подготовят меня к сезону — не обязательно просто на реабилитации.
В этом году ощущается волнение, которое немного отличается от прошлых лет. Тренерский штаб новый, ребята поправили здоровье. Прошлый год был каким-то сложным. Главный тренер-новичок Спенсер Карбери выглядит потрясающим. Его слова достигли многих парней — он голоден, он мотивирован, он хочет вернуть всё в нужное русло. И это тема касается всех нас. В команде много победителей, и, если ты не попадаешь в плей-офф, это провал…» — приводит слова Уилсона The Athletic.
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