Журналист: «Вашингтон» на пороге эры «мы всего лишь средство, чтобы Овечкин побил рекорд»

Журналист The Athletic Чарли О'Коннор на своей странице в «Твиттере» прокомментировал продление контракта «Вашингтон Кэпиталз» с 29-летним канадским нападающим Томом Уилсоном. С форвардом заключено соглашение на семь лет и общую сумму $ 45,5 млн.
«Полагаю, что «Кэпиталз» находятся на пороге полного перехода в эпоху «мы всего лишь средство для того, чтобы Овечкин побил рекорд НХЛ, а не на самом деле пытаемся выиграть кубок». Так что, как бы то ни было, они могли бы заплатить парню, который применяет силовые приёмы и дерётся слишком много, чтобы пойти с ним за трофеем», — говорится в сообщении.
В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Уилсон принял участие в 33 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 22 очка при общем показателе полезности «-13». Всего в КХЛ канадец, задрафтованный «столичными» в 2012 году в первом раунде под общим 16-м номером, сыграл 680 матчей и набрал 295 (128+167) очков.
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