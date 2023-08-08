Воробьёв: таких игроков, как Зарипов — по пальцам одной руки пересчитать

Тренер Илья Воробьёв рассказал о работе с Данисом Зариповым, с которым они выиграли два Кубка Гагарина в магнитогорском «Металлурге».
«Таких игроков, как Данис – по пальцам одной руки пересчитать. Выражение «Человек, который сделал себя сам» как раз про него. Характер, талант, желание развиваться, работать над собой и подсказывать партнёрам, создавать своё будущее своими руками уже сегодня – всё это уникальное соотношение личностных качеств проявилось в Данисе.
Приятно было наблюдать за ним и в тренировочном процессе, и во время матчей – уровень мастерства всегда позволял ему показывать маленькие хоккейные чудеса самому и организовывать их другим. Данису удалась редчайшая, успешная игровая карьера, с чем я его искренне поздравляю и, безусловно, желаю только удачи в дальнейших его начинаниях», — цитирует Воробьёва сайт КХЛ.
Напомним, завтра, 9 августа, состоится прощальный матч Даниса Зарипова.
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