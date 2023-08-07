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Зарипов назвал символическую сборную хоккеистов из тех, с кем он играл

Зарипов назвал символическую сборную хоккеистов из тех, с кем он играл
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Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов назвал символическую сборную хоккеистов из тех, с кем он играл.

«Так-так, надо подумать. Можно двоих вратарей? Кошечкин и Гарипов. Из защитников выберу Никулу [Илью Никулина] и Криса Ли. Среди нападающих будет сложновато, ха-ха. Себя не буду ставить: Мозякин — Коварж — Морозов. Руководить этой пятёркой будут два тренера — Билялетдинов и Воробьёв», — цитирует Зарипова официальный сайт КХЛ.

Ранее Зарипов рассказал, что приглашал на свой прощальный матч нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Прощальный матч Даниса состоится 9 августа в Казани. Участие в нём примут Александр Овечкин, Алексей Морозов, Сергей Мозякин и другие звёзды хоккея.

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