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Новичок СКА Сергей Толчинский рассказал, что делает клуб топ-организацией

Новичок СКА Сергей Толчинский рассказал, что делает клуб топ-организацией
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Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о своих впечатлениях об атмосфере в армейском клубе.

«Впечатления о первых неделях в СКА? Отличные впечатления, жаловаться не на что. Видно, что это топ-организация, все условия для хоккеистов сделаны идеально, до мелочей. Кайфую и наслаждаюсь.

Удивило что-то в клубе? Если сравнивать прошлые команды, то плюс-минус везде всё похожее, но тут очень много персонала, который со всем помогает. Всё есть, предоставляют всё, что хочешь, без всяких задержек. Питание шикарное, условия тоже прекрасные, всё здорово», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Толчинским читайте на «Чемпионате»:

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