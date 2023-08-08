Потайчук прокомментировал критику игры Панарина от североамериканского журналиста

Экс-тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук прокомментировал статью журналиста Эрика Уилсена, в которой он высказался об игре нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Напомним, Уилсен назвал одной из главных проблем хоккеиста — частые потери при попытке отдать передачу.
«Модель своей игры ему, конечно, будет сложно поменять в таком возрасте. Артемий уже состоявшийся хоккеист. Если сам захочет, то поменяет свою игру. Тренерам надо попытаться перестроить его задачу на льду. Может, начать больше самому завершать атаки, а не искать партнёров. Но это сложно будет сделать. И наши болельщики, и североамериканские смотрят на звёзд, приходят на стадионы ради них.
Свитер Артемия Панарина популярен, его покупают. Значит, он им нравится и он на правильном пути. Он является нашей звездой и одной из главных звёзд Национальной хоккейной лиги. Хочется, чтобы как можно больше наших хоккеистов выигрывали Кубок Стэнли. «Рейнджерс» давно к этому идут, и хочется пожелать Артемию удачи! Пора уже выиграть трофей», — сказал Потайчук в интервью Legalbet.
- 8 августа 2023
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