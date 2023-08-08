Член ИИХФ: сейчас немыслимо, чтобы Россия участвовала в международных чемпионатах

Председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления ИИХФ Андерс Ларссон заявил, что категорически против выступления сборных России и Беларуси во время конфликта на Украине.
«Шведский хоккей полностью поддерживает решение ИИХФ не допускать Россию и Беларусь к участию в международных чемпионатах в сложившейся ситуации. Сейчас совершенно немыслимо, чтобы Россия и Беларусь участвовали в международных стартах. Прошлой весной мы решили, что данные страны не будут участвовать в сезоне-2023/2024, и это решение — за шведским хоккеем», — цитирует Ларссона Expressen.
Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах. ИИХФ приняла это решение из-за спецоперации на Украине. Вместе с этим у России отобрали право проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске и ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге. В мае 2022 года национальным командам России и Беларуси было отказано в участии в ЧМ-2023.
- 8 августа 2023
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