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Агент Спунера: Райан был лучшим свободным агентом в КХЛ после подписания Гусева и Ткачёва

Агент Спунера: Райан был лучшим свободным агентом в КХЛ после подписания Гусева и Ткачёва
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Агент Алёша Пилко, представляющий интересы Райана Спунера, прокомментировал подписание контракта его клиента с «Авангардом». Соглашение рассчитано на один год.

«По очкам, набранным в прошлом сезоне, Спунер был лучшим свободным агентом в лиге после подписания Гусева и Ткачёва. Спрос на него был высокий, поэтому нам надо было не ошибиться с выбором команды и сделать так, чтобы на игрока был спрос и через год. Вариант с «Авангардом» интересен для всех сторон. У Райана и руководства клуба схожие цели», — приводит слова Пилко «Известия».

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Райан Спунер за минское «Динамо» провёл 64 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 47 результативных баллов. В розыгрыше Кубка Гагарина Райан сыграл шесть игр, в которых набрал 5 (1+4) очков.

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