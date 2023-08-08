Артюхин: «Металлург» превращается в середнячка, сильные ребята ушли

Известный хоккеист Евгений Артюхин рассказал о фаворитах Восточной конференции в следующем сезоне КХЛ и оценил уровень «Металлурга».

«Ак Барс» — это фаворит на Востоке. Также можно отметить «Трактор», он может наделать шума, есть точечные усиления. У команды есть потенциал выступить намного лучше, чем в прошлом сезоне. А вот «Магнитку» сейчас тяжело оценивать как фаворита.

«Металлург» становится средней командой? Я согласен с этим. Команда растеряла своих лидеров: сильные ребята ушли, а на их место никто не пришёл. «Магнитка» превращается в середнячка. Очень будет интересно посмотреть, как проявит себя Андрей Разин. Сможет ли он сплотить команду, завести, создать коллектив. Благодаря этому можно будет достичь своих целей. Для него лично это тоже большой вызов», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 9 августа, «Металлург» уступил в товарищеском матче минскому «Динамо» со счётом 3:6.