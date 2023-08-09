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Звезда Голливуда Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками игроков ХК «Брест»

Звезда Голливуда Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками игроков ХК «Брест»
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Звезда Голливуда Шэрон Стоун заинтересовалась тренировками игроков ХК «Брест». 65-летняя американская актриса репостнула в соцсети видео с координационными тренировками хоккеистов. Создатель методики Игорь Михута сообщил, что уже пригласил голливудскую звезду в Беларусь.

«Хочу это попробовать! Девочки, где?» — задалась вопросом Стоун. После репоста видео набрало более 1,5 млн просмотров.

Фото: скриншот соцсети Стоун

Координационные тренировки – последовательность движений, которые можно выполнять как с инвентарём, так и без него. Они помогают вырабатывать силу, скорость, гибкость и выносливость. Считается, что благодаря такой активности улучшаются спортивные результаты.

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