ESPN: состав «Вашингтона» очень похож на тот, который пропустил плей-офф в прошлом сезоне

Журналист EPSN Грег Вышински оценил состав «Вашингтон Кэпиталз» в текущем межсезонье.

«Самым выдающимся поступком «Кэпиталз» в межсезонье стало то, что они наняли помощника главного тренера «Торонто» Спенсера Карбери в качестве своего нового главного тренера. Однако в остальном всё осталось примерно так же.

Евгений Кузнецов? Всё ещё там. Энтони Манта? Всё ещё там. Том Уилсон? Всё ещё там, с контрактом на семь лет, который начинается с сезона-2024/2025. В какой-то момент казалось, что этим летом «Кэпиталз» упрутся в потолок зарплат, учитывая, сколько свободных агентов у них в списке. Но генменеджер Брайан Маклеллан переподписал нескольких свободных агентов, оставив состав «Вашингтона» поразительно похожим на тот, который пропустил плей-офф в прошлом сезоне. Единственным существенным дополнением стал защитник Джоэль Эдмундсон из «Монреаля», который сохранил 50% зарплаты.

Предстоят ли ещё какие-то шаги? Или это тот состав, который поможет написать следующую главу в погоне Алекса Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки?» — написал Вышински.