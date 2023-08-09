Главный тренер «Питтсбурга» оценил подписание защитника Эрика Карлссона

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о подписании контракта с защитником Эриком Карлссоном и оценил его влияние на клуб.

«Я очень взволнован. И я знаю, что я такой не единственный. Карлссон — это парень, который окажет немедленное влияние на многих уровнях. Это было очень уникальное стечение обстоятельств. Таких игроков заполучить сложно.

По сути, теперь у нас есть два защитника №1. Эрик выйдет на совершенно другой уровень. Для меня Карлссон и Крис Летанг на синей линии меняют всю динамику нашей команды. Эти ребята очень уникальные и такие особенные. Один из этих двух парней будет на льду в большинстве игр. У них обоих есть редкая способность проводить на льду огромное количество минут. Упоминая о потенциале этой сделки, мне было интересно просто поговорить обо всех возможностях, которые мы сможем использовать с этими парнями», — цитирует Салливана The Athletic.