Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон посетил раздевалку своего нового клуба
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Защитник Эрик Карлссон посетил раздевалку своего нового клуба — «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба клуба.
Фото: «Твиттер» «Питтсбург Пингвинз»
Отмечается, что первым в клубе его встретил помощник генерального менеджера «Питтсбурга», его бывший одноклубник Джейсон Спецца.
Фото: «Твиттер» «Питтсбург Пингвинз»
Напомним, 6 августа Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие ещё и «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «акул» при показателе полезности «-25». Он стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона-2022/2023.
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