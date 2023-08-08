Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон посетил раздевалку своего нового клуба

Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон посетил раздевалку своего нового клуба
Комментарии

Защитник Эрик Карлссон посетил раздевалку своего нового клуба — «Питтсбург Пингвинз», сообщает пресс-служба клуба.

Фото: «Твиттер» «Питтсбург Пингвинз»

Отмечается, что первым в клубе его встретил помощник генерального менеджера «Питтсбурга», его бывший одноклубник Джейсон Спецца.

Фото: «Твиттер» «Питтсбург Пингвинз»

Напомним, 6 августа Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие ещё и «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «акул» при показателе полезности «-25». Он стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона-2022/2023.

Материалы по теме
Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга», обойдя Кросби и Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023