Фетисов оценил предложение Украины запретить въезд спортсменам из России в другие страны

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал предложение Комитета по вопросам молодёжи и спорта Украины отправить мировым лидерам обращение с призывом запретить атлетам и спортивным делегациям из России въезжать на территории других государств, чтобы не допустить их до участия в международных соревнованиях.

«Они, наверное, не совсем разбираются. Запрещено в олимпийском движении вмешиваться государству во все их дела, в международные федерации. Если они не понимают, что они предлагают, то, наверное, сейчас можно всё что угодно предлагать. Одно из главных условий мирового спорта — это невмешательство государства в работу общественных организаций. Будет интересно, какая будет реакция.

Реально ли вообще такое развитие событий, как запрет въезда для россиян на территории иностранных государств? Нет, никакого правового обоснования всё это не имеет, во-первых, а во-вторых, много чего происходит сейчас в мире, в той же Африке, там 25 конфликтов. Ну, наверное, тоже надо как-то Верховной раде обратить на это внимание. Будет интересна реакция государств, а самое главное — международного олимпийского комитета», — приводит слова Фетисова «ВсёПроСпорт».