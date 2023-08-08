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Украина предлагает мировым лидерам запретить въезд спортсменам из России

Украина предлагает мировым лидерам запретить въезд спортсменам из России
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Комитет по вопросам молодёжи и спорта Украины разработал проект с предложением Верховной раде отправить мировым лидерам обращение с призывом запретить атлетам и спортивным делегациям из России въезжать на территории других государств, чтобы не допустить их до участия в международных соревнованиях.

«Разработка и принятие такого постановления обусловлены предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале организации.

Также в тексте говорится, что пребывание представителей России и Беларуси на территории других государств «угрожает стабильности и национальной безопасности этих стран».

В своём проекте Украина обращается отдельно к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом запрета въезда россиянам и белорусам, так как именно на территории этой страны пройдут Олимпийские игры в 2024 году.

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