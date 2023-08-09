Овечкин: подготовка к сезону идёт по плану. Есть трудности, но пытаемся справляться
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о подготовке к предстоящему сезону Национальной хоккейной лиги.
«Подготовка к сезону идёт по плану. Конечно, есть определённые трудности, но пытаемся с ними справиться. Погода, то жарко, то холодно. То перекрывает, то закрывает, с этим трудности.
С новым главным тренером «Вашингтона» созванивался, но он же был в системе, мы в принципе знакомы. Хороший тренер. Не знаю, поменяется ли стиль игры команды, я с ним только один раз общался» — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в прошлом сезоне «столичные» не попали в розыгрыш плей-офф.
Ранее журналист EPSN Грег Вышински оценил состав «Вашингтон Кэпиталз» в текущем межсезонье.
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