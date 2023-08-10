«Лада» отправила вратаря в клуб ВХЛ

Вратарь «Лады» Даниил Захаров командирован в ЦСК ВВС в рамках договора о сотрудничестве и продолжит предсезонную подготовку в самарской команде ВХЛ, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.

В прошлом сезоне 20-летний голкипер выступал в МХЛ за «Ладью». В 22 проведенных встречах Захаров одержал восемь побед и отразил 92.2% бросков в створ при коэффициенте надежности 2,80, отметившись также одной голевой передачей.

Всего за карьеру он принял участие в 104 матчах МХЛ за «Ладью». Захаров отразил 90,8% бросков, а его коэффициент надёжности составляет 2,98. Также он сделал четыре результативные передачи.

Вратарь был в заявке «Лады» на предсезонных матчах с альметьевским «Нефтяником», но на площадку не выходил.