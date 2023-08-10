Главный тренер «Барыса»: хотим стать командой, способной решать самые серьёзные задачи

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги первого этапа предсезонной подготовки и рассказал о планах на турнир в Казани. Команда из Казахстана поборется за главный трофей турнира с «Ак Барсом», «Локомотивом» и «Трактором».
«В первую очередь нам понравилась форма, в которой ребята приехали из отпуска. Также всё в порядке было с настроем и желанием тренироваться. Ту нагрузку, которую мы предложили, они переварили. Не было какого-то рутинного восприятия, наоборот, были достаточно позитивные моменты.
Взяли на турнир в Казани пять пятёрок? Вряд ли мы будем прям пятёрками чередовать, но сыграют, естественно, все, кого мы взяли. Посмотрим. Барбер совсем недавно присоединился к команде, Оберг тоже не так давно приехал в Астану. Наверное, они на этом турнире получат чуть меньше игровой нагрузки. У нас есть игроки, которым мы хотим дать возможность проявить себя. Мы привлекли Алихана Омирбекова, Мади Диханбека, Кирилла Никитина, они получат игровую практику.
Сейчас нам важны наша работа и наше состояние. Идём в первый турнир и с каждой игрой хотим становиться сильнее. Мы хотим стать командой, способной решать самые серьёзные задачи», — цитирует Скабелку пресс-служба клуба.
Напомним, клуб из столицы Казахстана в минувшем сезоне впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» набрал 61 очко в 68 матчах. Этот результат стал худшим для астанинского клуба в истории выступления в лиге.
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