Новиков: предсезонные турниры очень полезны, они определяют уровень готовности команды

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отметил важность предсезонных турниров КХЛ и вспомнил времена подобных соревнований в СССР.
«Могу сказать, что предсезонные турниры очень важны и полезны. Они определяют уровень готовности команды. Турнир Sochi Hockey Open – очень хороший и правильный. Ещё в советское время команды всегда выезжали за рубеж. «Спартак», например, ездил в Германию. Там проходил очень неплохой турнир, где мы играли с американскими студенческими командами.
Наши великие – Якушев, Ляпкин – участвовали в этих играх. Предсезонные турниры необходимы. У нас есть прекрасные соревнования в Сочи. Это южный олимпийский город. Отдыхающие могут посмотреть хоккей, наши ведущие команды», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
В Сочи завершился предсезонный турнир Sochi Hockey Open — 2023. Победителем турнира стал «Адмирал», который после четырёх матчей набрал шесть очков. На втором месте — «Авангард» с пятью баллами. Замыкает тройку призёров СКА с четырьмя очками.
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