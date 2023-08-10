Белов: высокий номер на драфте не гарантирует лёгкой дороги в НХЛ

Бывший тренер сборной России, «Ак Барса», московского «Динамо», «Витязя» и «Лады» Валерий Белов рассказал, что молодым игрокам стоит подольше играть в России, прежде чем уехать в НХЛ.

«После возвращения из-за океана Герман Рубцов был в системе СКА, сезон провёл в «Сочи». После обмена находится в системе «Спартака», но чаще играл в ВХЛ — за «Химик». Рубцов на несколько лет моложе того же Евгения Свечникова, так что будем надеяться, что он тоже ещё перезагрузит свою карьеру.

Вообще нынешним юниорам имеет смысл пообщаться с этими ребятами. Высокий номер на драфте не гарантирует лёгкой дороги в НХЛ.​

Поэтому радует, что, например, Матвей Мичков или Дмитрий Симашев, которые хорошо выступили на последнем драфте, никуда не спешат. Тот же Мичков пробуется на позиции первого центра СКА, это большой аванс молодому форварду. И отличная возможность для роста», — сказал Белов в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Белов заявил, что состав «Лады» позволит команде побороться за плей-офф в следующем сезоне КХЛ.