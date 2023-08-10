Понтус Оберг: в Швеции чувствуется давление, но я в КХЛ, чтобы играть в хоккей

Нападающий «Барыса» Понтус Оберг рассказал о своих впечатлениях после перехода в казахстанский клуб.

«Предсезонка – это всегда тяжело. Но я рад, что самое трудное время позади и мы начали играть. Мне нравится в новой команде. В составе есть ребята из Северной Америки, с которыми можно поговорить по-английски, и это облегчает адаптацию.

Почему решил принять предложение «Барыса»? Я хотел играть в хоккей. Раньше уже я выступал в КХЛ, и мне она понравилась. Это конкурентная лига, в которой много мастеровитых хоккеистов. Я не могу играть в НХЛ, но могу выступать в лиге, которая близка к ней. Хочу показывать здесь хороший хоккей и расти как игрок. «Барыс» в прошлом сезоне не попал в плей-офф, поэтому наша задача играть в розыгрыше Кубка Гагарина.

Европейские хоккеисты говорят, что на них есть давление на родине из-за решения играть в КХЛ? В Швеции чувствуется давление. Но я здесь для того, чтобы играть в хоккей.

Какое впечатление сложилось от КХЛ во время игры за «Трактор»? Я ожидал, что КХЛ будет более атакующей лигой. Многие команды хорошо играют от обороны, поэтому тяжело забрасывать шайбы. Теперь я понимаю, что надо больше стараться забивать «грязные голы».

С какими эмоциями вспоминаю время в «Тракторе»? Это было хорошее время. У команды был сильный состав, а Челябинск известен как хоккейный город, поэтому мне нравилось там играть», — цитирует Оберга «РБ Спорт».

Последним до перехода в «Барыс» клубом нападающего был «Рапперсвиль-Йона». Здесь Оберг заработал 22 (10+12) очка за 22 матча регулярного чемпионата Швейцарии. В шести встречах плей-офф он отметился одной заброшенной шайбой.