Американский новичок «Барыса» Барбер рассказал о своих впечатлениях от КХЛ

Американский новичок «Барыса» Райли Барбер рассказал о своём дебюте в КХЛ в матче с «Локомотивом» (1:2) и поделился впечатлениями от лиги. Нападающий отметился заброшенной шайбой в своём первом матче.

«Можно ли представить лучший дебют, чем гол с первого броска? Да, было здорово забить, но жаль, что команда проиграла. Спасибо Бракко и Гранту, мне оставалось просто попасть. Надеюсь, это один из многих голов. Понятно, что результат в приоритете – надо больше забивать.

Как мне «Локомотив»? Это молодая системная команда, против которой тяжело играть. Но нет непобедимых команд, поэтому надо добавлять. Как в командном плане, так и мне самому. Очевидно, что прошлый сезон был неудачным, поэтому наша цель, как минимум, – это зона плей-офф. А дальше аппетит приходит уже во время еды.

Что слышал о КХЛ? Только хорошее, классная лига. Лучшая в Европе. Рад быть здесь. Конечно, сложно судить по одной игре, но, я надеюсь, мне здесь понравится. Я не играл в Европе до этого, но скажу, что по первым впечатлениям всё здорово. Поэтому живу моментом, наслаждаюсь пребыванием.

Какие были варианты продолжения карьеры? На самом деле, не вдавался в детали. Получил хорошее предложение и принял его. Выбрал Астану, поскольку это классный город, прекрасные люди, организация, команда. Знал несколько иностранцев, слышал о тренерском штабе. Поэтому по-хорошему взволнован перед новым сезоном.

Воспоминания об НХЛ? Первое – это дебют в составе «Вашингтона» против «Эдмонтона» с Макдэвидом. Матчи за две команды из «большой шестерки». За те команды, за которыми я следил в детстве. «Детройт Ред Вингз» – это команда из моего города. Было круто играть для друзей и семьи. Вообще, всё, что связано с НХЛ – это круто!», — приводит слова Барбера Metaratings.ru.

Минувший сезон Барбер провёл в фарм-клубе «Далласа» «Техасе». За 69 встреч в регулярном чемпионате АХЛ он заработал 64 (32+32) балла.