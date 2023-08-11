Рендулич: хорваты очень похожи на русских. Вы такие же громкие, как мы

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал о своих впечатлениях от нахождения в России.
«Я действительно чувствую себя почти как дома. Язык похожий и менталитет тоже. На мой взгляд, люди из Восточной Европы – Боснии, Сербии, Хорватии – очень похожи на русских.
В чём? Русские очень громкие, и мы тоже, всегда громко разговариваем. Мои друзья из Канады и США очень тихие, и когда мы громко разговариваем, они недоумевают – вы что, ребята, ругаетесь? А для меня это совершенно обычная беседа. И у русских, мне кажется, такой же менталитет, особенно у тех, кого я видел», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате» сегодня, 11 августа.
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