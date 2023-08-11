Форвард «Сочи»: уезжать в Финляндию было страшно до усрачки! Но там из меня сделали игрока

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал, как уехал играть в Финляндию по программе развития ИИХФ.

«Как я попал в Финляндию? ИИХФ проводила международные сборы для игроков моего года, туда пригласили ребят со всего мира – из Финляндии, Швеции, маленьких хоккейных стран вроде Португалии и Испании. Там было много финских и шведских тренеров, один из них меня заметил и предложил поехать в Финляндию. Так всё и завертелось.

Значит программа развития ИИХФ работает? Да. Не знаю, существует ли она до сих пор, но именно так я и оказался в Финляндии.

Не страшно было уезжать? Страшно до усрачки! Во-первых, я не знал, смогу ли общаться на английском. Я его учил в школе, но ни с кем на нём не разговаривал. Родители очень боялись. Папа ещё ничего воспринял, а мама не хотела отпускать, переживала.

Сам я боялся, конечно, но мне не нравилась школа. Я нормально учился, но был гиперактивным ребёнком, мне не нравилось сидеть на уроках. Так что решил – почему нет, надо поехать и попробовать, это же классно!» — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате»: