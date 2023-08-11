Рендулич: если бы КХЛ не помогла «Медвешчаку», он бы уже тогда обанкротился

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал, что если бы не КХЛ, то хорватский «Медвешчак» обанкротился бы.
«Я хорошо знаю президента клуба, он сказал, что если бы клуб не перешёл в КХЛ, то у них не было бы денег, чтобы играть в Австрии. КХЛ помогла им с деньгами, чтобы заявиться в лигу. Если бы они этого не сделали, команда уже тогда обанкротилась бы. А так они смогли отыграть ещё три-четыре года, но при этом понимали, что когда-то это неизбежно случится.
«Медвешчак» обанкротился не из-за КХЛ. Просто у нас не хоккейная страна, здесь тяжело найти спонсоров, финансирование. Клуб просто плыл по течению, у него не было плана развития, чтобы играли молодые хорватские ребята. Так что всё накрылось медным тазом», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате»:
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