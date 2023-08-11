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Рендулич: если бы КХЛ не помогла «Медвешчаку», он бы уже тогда обанкротился

Рендулич: если бы КХЛ не помогла «Медвешчаку», он бы уже тогда обанкротился
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Нападающий «Сочи» Борна Рендулич рассказал, что если бы не КХЛ, то хорватский «Медвешчак» обанкротился бы.

«Я хорошо знаю президента клуба, он сказал, что если бы клуб не перешёл в КХЛ, то у них не было бы денег, чтобы играть в Австрии. КХЛ помогла им с деньгами, чтобы заявиться в лигу. Если бы они этого не сделали, команда уже тогда обанкротилась бы. А так они смогли отыграть ещё три-четыре года, но при этом понимали, что когда-то это неизбежно случится.

«Медвешчак» обанкротился не из-за КХЛ. Просто у нас не хоккейная страна, здесь тяжело найти спонсоров, финансирование. Клуб просто плыл по течению, у него не было плана развития, чтобы играли молодые хорватские ребята. Так что всё накрылось медным тазом», — сказал Рендулич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борной Рендуличем читайте на «Чемпионате»:

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