Яшкин — о голе «Трактору»: в моменте надо было просто доехать и завершить

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился эмоциями от победы над «Трактором» (4:3) в стартовой игре Кубка ТАНЕКО.
«Думаю, что любая игра важна. Это подготовка к сезону, к любому матчу надо готовиться на 100 процентов. Мой забитый гол — это «динамовские» связи? Даже не сомневался. В моменте надо было просто доехать и завершить. Говорит ли мне Вадим Шипачёв, когда что-то не получается? А как без этого?
Я уже играл на вбрасываниях в матче с «Ладой». Почему удивился буллитам после игры? Мы просто устали, нам надо отдыхать. Завтра – следующая игра. Думаю, буллиты можно и на тренировке отработать.
Это был трогательный вечер. Увидеть столько звёзд и личностей на таком матче – что-то невероятное. Был рад увидеться со многими ребятами. Классный вечер Зарипова. Он – легенда и гордость для всех», — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Яшкина.
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