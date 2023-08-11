«Может, мог и пропустить». Галкин — о спасении после броска из зоны «Динамо»

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал о победе в матче турнира в Уфе с московским «Динамо».

«Где-то немножко неточности были, если судить по своей игре. Нужно ещё поработать. А так в целом нормально, старался играть надёжно.

В каком качестве на меня рассчитывают в сезоне? Примерный план есть у тренеров. Посмотрим, как будет в сезоне. План один, в сезоне может всё измениться. Думаю, это не секрет, что я должен поддерживать Женю Аликина: он сейчас основной, уже в ходе сезона будет видно, что и как сложится.

Осадок от прошлого сезона, когда пропустил плей-офф из-за болезни? Осадок, конечно, есть. В том плане, что я заболел очень сильно ангиной. Думаю, может, и был бы какой-нибудь шанс, потому что Маттссон травмировался. И там такие игры получились скомканные, не совсем приятные. Поэтому думаю, может в какой-то игре был шанс зацепиться.

Сегодня чуть не пропустил гол из зоны соперника? Я на табло смотрел, «пять на три» у нас ребята разыгрывали момент. Я смотрел, и тут мне кричат. Я в последний момент успел среагировать: ну ладно, бывает. Счёт позволял, может, можно было и пропустить (смеётся).

Уровень турнира? Все хорошие команды. «Динамо» очень сильные приехали. Уфа сильная. Вчера с «Магниткой» играли — тоже все сильные ребята.

Много удалялись партнёры? Думаю, в плане того, что ребята удаляются, это даже где-то хорошо, чтобы почувствовать на предсезонных матчах темп меньшинства, чтобы в сезоне быть готовым к этому», — передаёт слова Галкина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.